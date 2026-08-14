Франция передумала запрещать соцсети детям до 15 лет: что решил суд
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Конституционный совет Франции отменил закон, запрещавший детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Ограничения должны были начать действовать с 1 сентября, однако высший орган конституционного контроля страны признал их несоответствующими требованиям защиты свободы выражения мнений и общения.
По мнению совета, закон недостаточно чётко определял, как именно платформы должны проверять возраст пользователей. Это создавало риски для права на частную жизнь и не давало необходимых правовых гарантий. Инициативу активно поддерживал президент Эмманюэль Макрон. После решения суда он поручил премьер-министру Себастьену Лекорню подготовить новый вариант закона.
Власти Франции намерены сохранить идею ограничения доступа детей к соцсетям, но разработать её с учётом замечаний Конституционного совета. Ранее французский парламент уже одобрил запрет, а Франция должна была стать первой страной Евросоюза с таким ограничением. Подобные меры также обсуждаются в других странах, включая Великобританию и Норвегию.
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