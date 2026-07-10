Франция первой вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, уверенно обыграв Марокко со счетом 2:0. Оба мяча французы забили во втором тайме. Счет на 60-й минуте открыл Килиан Мбаппе, а спустя шесть минут преимущество удвоил Усман Дембеле.

Для Мбаппе этот гол стал 20-м в 20 матчах на чемпионатах мира. По этому показателю он уступает лишь Лионелю Месси, на счету которого 21 мяч. Впрочем, концовку встречи омрачила травма форварда — на 77-й минуте Мбаппе был заменен.

В полуфинале, который состоится в ночь на 15 июля, Франция встретится с победителем четвертьфинального матча Испания — Бельгия, который пройдет в ночь на 11 июля.