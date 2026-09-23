Франция предупредила ЕС о риске нового нефтяного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Еврокомиссию принять срочные меры для увеличения поставок дизельного топлива и авиационного керосина в Европу на фоне проблем с поставками нефти. В письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Макрон предупредил, что запасы нефти сокращаются, а ситуация с международными поставками ухудшается.

По данным французских властей, утром 22 сентября около 14% автозаправочных станций во Франции столкнулись с нехваткой топлива или были близки к дефициту. По словам Макрона, если Ормузский пролив останется фактически закрытым, а саудовский нефтепровод «Восток — Запад» не возобновит работу, мировые поставки нефти могут сократиться ещё примерно на четыре миллиона баррелей в сутки. Это, в свою очередь, способно привести к новому росту цен.

Французский президент предложил временно смягчить отдельные требования ЕС к характеристикам топлива, чтобы европейские НПЗ могли увеличить производство дизеля и авиакеросина. По его оценке, в зависимости от предприятия это может повысить выпуск нефтепродуктов на 5–20%.

Макрон также предложил расширить использование дизельного топлива B10 с содержанием до 10% биокомпонентов и временно отсрочить часть требований ЕС к импортёрам нефти и газа по выбросам метана. В Еврокомиссии заявили, что возможный дефицит поставок топлива является одним из приоритетных вопросов. Тему планируют обсудить на встрече с представителями стран ЕС и энергетической отрасли.