Казахстан остаётся ключевой точкой опоры для Франции в Центральной Азии как в сфере торговли, так и прямых инвестиций. Об этом заявил министр-делегат по вопросам внешней торговли и французских граждан за рубежом Лоран Сен-Мартен в рамках Казахстано-Французского инвестиционного форума, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодня очень важный день для франко-казахстанских отношений. Мы провели это мероприятие накануне инвестиционного форума, чтобы подчеркнуть: Казахстан — приоритетный партнёр для Франции. Это первая точка входа в Центральную Азию, как с точки зрения торговли, так и инвестиций", — заявил министр.

По словам Лорана Сен-Мартена, в Астану прибыли десятки французских компаний, заинтересованных в расширении своего присутствия в таких отраслях, как инфраструктура, здравоохранение, энергетика и технологии.

"Казахстан демонстрирует высокий потенциал, и мы видим, что амбиции этой страны находят отражение в возможностях, которые может предложить французский бизнес. Это своего рода совпадение — наши индустриальные компетенции и приоритеты Казахстана удивительно точно совпадают", — отметил он.

Французский министр также подчеркнул важность придания стратегическому партнёрству между двумя странами практической направленности.

"Это соглашение было подписано президентами Токаевым и Макроном в ноябре прошлого года. Сегодня, благодаря форуму, оно становится конкретным: бизнес встречается с бизнесом, устанавливаются прямые контакты, формируются проекты", — подчеркнул он.

Глава французской делегации также отметил, что многие компании, принимающие участие в мероприятии, представляют собой "французские флаги" — лидеров отраслей с многолетней историей, готовых вносить вклад в развитие казахстанской экономики.