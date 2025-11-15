Основатель Telegram Павел Дуров добился отмены судебного надзора во Франции и теперь может свободно выезжать из страны, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Как сообщает AFP, предприниматель также освобождён от обязанности регулярно отмечаться в полиции в Ницце. Ранее ему разрешали лишь ограниченные поездки в Дубай, где он проживает.

Дуров остаётся фигурантом расследования, в рамках которого французские следователи обвиняют его в недостаточной модерации контента и уклонении от сотрудничества с правоохранительными органами. По версии следствия, это могло сделать его соучастником преступлений, совершённых через платформу Telegram, включая распространение запрещённого контента, торговлю наркотиками и мошенничество.

Несмотря на продолжающееся расследование, суд смягчил ограничения: ранее Париж отказывал Дурову в поездках в США и Норвегию. Теперь он может свободно покинуть Францию, оставаясь под следствием, но без прежних ограничений на передвижение.