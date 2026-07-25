Франция увеличила число военных для борьбы с лесными пожарами
Общее число военных в зоне лесных пожаров превысит 1000 человек.
25 Июля 2026, 17:36
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25 Июля 2026, 17:3625 Июля 2026, 17:36
116Фото: Report
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил об отправке дополнительных военных подразделений для борьбы с разрушительными пожарами на юго-западе страны.
Как сообщает Sky News, к уже действующим военным присоединятся еще 15 подразделений, в результате чего общее число военных в зоне лесных пожаров превысит 1000 человек.
По словам премьера, служба здравоохранения вооруженных сил также будет мобилизована для оказания медицинской помощи уязвимым группам населения, также сообщается о мобилизации полиции для помощи в эвакуации.
Отметим, что пожар, охвативший 14 тыс. га на юго-западе Франции, стал самым разрушительным в стране за последние 50 лет.
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