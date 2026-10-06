Франция впервые испытала новую баллистическую ракету M51.3

Франция впервые провела испытательный пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки. Ракета, способная нести ядерный заряд, во время испытания боеголовкой оснащена не была, передает BAQ.KZ со ссылкой на france24.com.

Пуск состоялся 6 октября с атомной подводной лодки с баллистическими ракетами Le Vigilant у побережья Финистера.

По данным французского оборонного ведомства, ракета прошла весь запланированный участок полета. Район ее падения находился в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от любого побережья.

Испытание проводилось без ядерного заряда и, как заявили в Минобороны Франции, с соблюдением международных обязательств страны.

За запуском наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон. По данным Reuters, глава государства находился на борту фрегата французских Военно-морских сил.

M51.3 – третья версия французской стратегической баллистической ракеты морского базирования M51. Она была официально принята на вооружение 24 октября 2025 года.

Французское оборонное ведомство заявляет, что новая модификация превосходит предыдущие по дальности, точности и способности преодолевать системы противоракетной обороны. Ракеты M51.3 входят в морскую составляющую французских сил ядерного сдерживания.

Ранее Эммануэль Макрон сообщал, что ракеты M51.3 уже размещены на французских стратегических атомных подлодках.