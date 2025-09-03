Французский суд выдал международные ордера на арест свергнутого президента Сирии Башара Асада и шести его ближайших соратников, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает телеканал France 24, речь идёт о деле, связанном с гибелью американской журналистки Мари Колвин и французского фотографа Реми Окли. Оба погибли в 2012 году во время бомбардировки сирийского города Хомс правительственными войсками.

Следствие квалифицирует тот авиаудар как военное преступление и преступление против человечности. Помимо Асада, ордера выданы на его брата Махера Асада — бывшего командира 4-й бронетанковой дивизии, экс-главу сирийской разведки Али Мамлюка и бывшего начальника Генштаба Сирии Али Аюба.

Башар Асад, который правил Сирией с 2000 по 2024 год, в декабре прошлого года был свергнут повстанцами и бежал в Москву.

С 2011 года, когда начались массовые протесты, перераставшие в гражданскую войну, режим Асада систематически обвиняли в тяжёлых нарушениях прав человека: от массовых репрессий до использования запрещённого вооружения и осознанных ударов по гражданским объектам. Особенно тяжёлые обвинения касаются периода 2012–2016 годов, когда, при поддержке российской авиации, армия Асада вела масштабные наступления против повстанцев, включая разрушение городов Алеппо и Хомс.