В Астане состоялась встреча акима Актюбинской области Асхата Шахарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге. Переговоры прошли на площадке "ҚазақИнвест" и были посвящены расширению экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, передаёт BAQ.KZ.

Стороны подробно обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, модернизации производства, машиностроения, АПК, цифровизации, инноваций и коммунального хозяйства.

По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Актюбинской области с Францией за девять месяцев 2025 года составил 3,5 млн долларов, что подтверждает потенциал региона для развития международных партнёрств.

Отдельное внимание уделили вопросам сотрудничества с компанией Veolia. Французская сторона ознакомилась с деятельностью "Aqtobe Su-Energy Group" и выразила заинтересованность в долгосрочном партнёрстве, направленном на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона.

Асхат Шахаров подчеркнул открытость Актюбинской области к развитию сотрудничества с французским бизнесом: