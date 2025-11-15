Франция выразила заинтересованность в инвестиционных проектах Актюбинской области
Стороны подробно обсудили перспективы реализации совместных проектов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане состоялась встреча акима Актюбинской области Асхата Шахарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге. Переговоры прошли на площадке "ҚазақИнвест" и были посвящены расширению экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, передаёт BAQ.KZ.
Стороны подробно обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, модернизации производства, машиностроения, АПК, цифровизации, инноваций и коммунального хозяйства.
По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Актюбинской области с Францией за девять месяцев 2025 года составил 3,5 млн долларов, что подтверждает потенциал региона для развития международных партнёрств.
Отдельное внимание уделили вопросам сотрудничества с компанией Veolia. Французская сторона ознакомилась с деятельностью "Aqtobe Su-Energy Group" и выразила заинтересованность в долгосрочном партнёрстве, направленном на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона.
Асхат Шахаров подчеркнул открытость Актюбинской области к развитию сотрудничества с французским бизнесом:
"Сегодняшняя встреча станет новым этапом в укреплении партнёрства между Казахстаном и Францией, в том числе на региональном уровне. Мы готовы к открытому диалогу и поддержке французских инвесторов в нашем регионе", — отметил аким области.
Самое читаемое
- К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы
- В Астане закрыли клуб за продажу "веселящего газа"
- Бывшую жену боксера Бивола будет проверять МВД России
- Алматы и Шымкент связала полностью четырехполосная трасса
- Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли