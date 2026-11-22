Десятки тысяч французов вновь вышли на улицы с требованием решить социальные проблемы и остановить рост стоимости жизни. Акции протеста прошли в субботу, 21 ноября, уже шестые выходные подряд. По оценкам организаторов, в демонстрациях по всей стране участвовали около 150 тысяч человек, из них 45 тысяч — в Париже.

МВД Франции приводит другие цифры: 82,5 тысячи протестующих, в том числе 21,5 тысячи в столице. По данным ведомства, задержаны 144 человека. Большинство акций прошло мирно, однако в Марселе протестующие поджигали мусорные баки, огонь перекинулся на автомобили. В Лилле участники бросали различные предметы в полицейских.

В Марселе и Лионе правоохранители применили слезоточивый газ. В Париже на улицы вышли представители профсоюзов, левых партий и движения «жёлтых жилетов», которое ровно шесть лет назад стало одним из крупнейших протестных движений во Франции. Его представительница Азельма Синьо заявила, что нынешняя ситуация стала ещё хуже. При этом масштаб демонстраций постепенно сокращается.

Неделей ранее организаторы насчитали около 200 тысяч участников, а в середине октября заявляли о 800 тысячах протестующих. Массовые выступления начались в конце сентября с протестов школьников и студентов, недовольных состоянием учебных заведений. Позже к ним присоединились другие жители страны, которых возмутил рост стоимости жизни и социальные проблемы.

Французские акции также вдохновили молодёжь на аналогичные выступления в Италии, Германии и Бельгии.