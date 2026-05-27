Француженка собрала на пляже "коллекцию" на 40 кг в Италии
Необычный груз обнаружили итальянские таможенники в порту Порто-Торрес на острове Сардиния.
69-летняя туристка из Франции собиралась отправиться на пароме во французский Тулон, однако её автомобиль привлёк внимание сотрудников таможни. Во время досмотра под сиденьями нашли десятки килограммов песка, гальки, крупных камней и ракушек.
По информации итальянских СМИ, женщина собрала всё это на знаменитом пляже Ле Салине ди Стинтино, известном своим белоснежным песком и светлой галькой. Однако такие "сувениры" вывозить с острова запрещено.
Общий вес находки превысил 40 килограммов. Теперь туристке грозит штраф от 500 до 3000 евро за нарушение регионального закона о защите природных богатств Сардинии.
Изъятые песок, камни и ракушки пока остаются на таможне. Позже их планируют вернуть обратно на пляж.
