Французская актриса Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

Французская актриса, певица и писательница была лауреатом Каннского кинофестиваля.

25 Сентября 2026, 01:03
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Report 25 Сентября 2026, 01:03
25 Сентября 2026, 01:03
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Фото: Report

Известная французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась на 89-м году жизни. Об этом французские СМИ сообщили со ссылкой на семью артистки.

Марина Влади получила известность благодаря ролям в фильмах «Колдунья» и «Пчелиная матка». За свою карьеру она снялась в десятках картин и работала не только во французском, но и в европейском кино.

Настоящее имя актрисы — Екатерина-Марина Полякова-Байдарова. Она родилась 10 мая 1938 года в городе Клиши во Франции в семье русских эмигрантов.

Широкую известность Влади принесла также литературная деятельность. Она была супругой поэта, актёра и барда Владимира Высоцкого. Их брак продолжался с 1970 года до смерти Высоцкого в 1980-м.

В 1963 году Марина Влади стала лауреатом Каннского кинофестиваля в номинации за лучшую женскую роль за работу в фильме «Супружеская жизнь».

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