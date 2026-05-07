Французская авианосная группа движется к Ормузскому проливу

Франция направила авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем "Шарль де Голль" к югу от Суэцкого канала – в Красное море, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Как отмечается, перебазирование связано с подготовкой к возможной миссии в районе Ормузского пролива в рамках франко-британского плана. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении военного присутствия страны на Ближнем Востоке.

Во французском Генштабе заявили, что размещение авианосца южнее Суэца позволит быстрее реагировать на ситуацию вокруг Ормузского пролива. Через этот стратегический маршрут обычно проходит около 20% мировой нефти.

По словам представителя Генштаба Франции полковника Гийома Верне, операция носит оборонительный характер и соответствует международному праву. Он подчеркнул, что миссия отличается от действий США в регионе.

Ранее сообщалось, что Париже состоялся международный саммит с участием более 50 государств, посвященный ситуации вокруг Ормузского пролива. Позже военные представители более 30 стран обсудили детали возможной операции на конференции в Великобритании.