Французская полиция нашла в трусах драгоценности на миллионы евро
Часть сокровищ была спрятана в носке.
Сегодня, 04:38
Фото: Bild
Во Франции полицейские случайно наткнулись на настоящий клад, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. На вокзале Гар-де-Лион в Париже задержали двух выходцев из Туниса, у которых обнаружили украденные драгоценности общей стоимостью около 10 миллионов евро.
Во время проверки у одного из задержанных нашли ювелирные изделия в носке, а в нижнем белье — часы Rolex. Среди изъятого — кольцо почти за миллион евро, серьги стоимостью около 2 миллионов и ожерелье за 5 миллионов. Теперь делом занимается спецподразделение полиции по расследованию крупных краж. Происхождение драгоценностей пока устанавливается. Известно, что оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения стражей порядка.
