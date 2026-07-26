Французская полиция задержала шесть человек по делу о подготовке теракта
26 Июля 2026, 10:29
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26 Июля 2026, 10:2926 Июля 2026, 10:29
135Фото: Agence France-Presse
Французская полиция задержала шесть человек по подозрению в подготовке теракта в коммуне Сарсель под Парижем.
Как сообщает Agence France-Presse, всем задержанным предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы, а также в незаконной перевозке и сбыте оружия. После судебного заседания они были заключены под стражу.
Напомним, что 12 июля власти страны эвакуировали около 300 человек из района Сарселя после получения информации от французской внутренней разведки о подозрительном автомобиле. Саперы обнаружили в машине ружье с семью патронами и пистолет с десятью патронами. Поскольку автомобиль был припаркован рядом с синагогой, следствие не исключает, что целью возможного нападения могла стать местная еврейская община.
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