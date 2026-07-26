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Французская полиция задержала шесть человек по делу о подготовке теракта

26 Июля 2026, 10:29
АВТОР
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Agence France-Presse 26 Июля 2026, 10:29
26 Июля 2026, 10:29
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Фото: Agence France-Presse

Французская полиция задержала шесть человек по подозрению в подготовке теракта в коммуне Сарсель под Парижем.

Как сообщает Agence France-Presse, всем задержанным предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы, а также в незаконной перевозке и сбыте оружия. После судебного заседания они были заключены под стражу.

Напомним, что 12 июля власти страны эвакуировали около 300 человек из района Сарселя после получения информации от французской внутренней разведки о подозрительном автомобиле. Саперы обнаружили в машине ружье с семью патронами и пистолет с десятью патронами. Поскольку автомобиль был припаркован рядом с синагогой, следствие не исключает, что целью возможного нападения могла стать местная еврейская община.

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