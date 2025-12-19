Французские власти начали расследование возможного иностранного вмешательства после обнаружения вредоносного программного обеспечения на международном пассажирском пароме. Речь идёт о судне, принадлежащем итальянской компании, которое находилось в порту Сет на юге Франции, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Как сообщили в парижской прокуратуре, на компьютерных системах парома было выявлено вредоносное ПО типа RAT, позволяющее осуществлять удалённое управление. По данным следствия, такое программное обеспечение потенциально могло использоваться для получения контроля над системами судна.

Информацию о возможном заражении французской контрразведке передали итальянские власти. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что следователи рассматривают версию иностранного вмешательства, подчеркнув серьёзность инцидента.

В рамках расследования были задержаны два члена экипажа - граждане Латвии и Болгарии. Болгарского моряка после допроса отпустили без предъявления обвинений. Латвийский гражданин остаётся под стражей по подозрению в сговоре и компьютерных преступлениях, совершённых в интересах неустановленного иностранного государства.

Обыски также прошли на территории Латвии. После завершения проверки безопасности компьютерных систем паром был вновь допущен к эксплуатации.