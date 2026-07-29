ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по делу о содействии террористической деятельности, а сам он объявлен в международный розыск. Об этом в среду сообщил Центр общественных связей ФСБ России. По данным спецслужбы, обвинение предъявлено по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Содействие террористической деятельности»).

В ФСБ утверждают, что администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые, по версии ведомства, используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для подготовки диверсий, терактов, массовых убийств и кибермошенничества на территории России.

Кроме того, в ведомстве заявили, что зафиксировали использование чат-бота «Дайвинчик/Leo» для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность «посредством обмана и психологического воздействия». По информации ФСБ, в 2025 году Роскомнадзор внес этот бот в реестр запрещенных сайтов. В спецслужбе считают, что именно отказ Telegram удалить подобные ресурсы стал основанием для предъявления обвинения руководителю мессенджера.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 10 февраля 2026 года продолжает ограничивать работу Telegram в России. Ведомство объясняет это тем, что мессенджер, по его данным, не исполняет требования российского законодательства и не удаляет запрещенный контент. По данным российских правоохранительных органов, с начала 2026 года Telegram был оштрафован в России более чем на 100 млн рублей. Основная часть взысканий связана с неудалением информации, признанной запрещенной российским законодательством.