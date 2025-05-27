Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) Казахстана объявил о внедрении новых правил оплаты и мониторинга медицинских услуг, направленных на защиту интересов медицинских организаций и повышение прозрачности системы, передаёт BAQ.KZ.

Ранее при оценке качества оказанных услуг поставщикам медпомощи часто приходилось сталкиваться с ситуацией, когда из бюджета снимались штрафы за выявленные дефекты, а также за превышение лимитов, что приводило к так называемому "двойному штрафованию". Новая схема, которую ФСМС планирует внедрить уже к 1 июля 2025 года, изменит порядок удержаний.

Теперь сначала будут вычитаться суммы, связанные с дефектами в оказании услуг, а затем — штрафы за превышение лимитов. Такой подход позволит избежать двойного списания средств с медицинских организаций и значительно снизит финансовое давление на них.

Кроме того, ФСМС изменяет сроки оплаты — медицинские организации будут получать средства сразу после окончания отчетного периода, а корректировки по дефектам и лимитам будут учитываться уже в следующем периоде. Это поможет устранить задержки выплат и повысит стабильность финансирования.

"Мы стремимся сделать систему оплаты и мониторинга максимально справедливой и прозрачной. Нововведения позволят медицинским учреждениям более эффективно планировать работу и сосредоточиться на качестве оказываемых услуг", - отметил Глава Фонда Айдын Кульсеитов.

Также ФСМС внедряет многоступенчатую систему апелляций, где спорные моменты будут рассматриваться независимыми экспертами из разных регионов, что повысит объективность оценки.

Медицинское сообщество положительно оценило изменения. По мнению представителей клиник, новая модель снизит бюрократию и позволит работать более эффективно, не опасаясь несправедливых штрафов и задержек выплат.

Фонд продолжит совершенствовать процессы мониторинга и оплаты, учитывая предложения медицинских организаций и обеспечивая поддержку врачам и пациентам.