ФСМС расплатился наполовину: сколько денег уже получили больницы?
Медорганизациям оплатили только половину обещанного.
Фонд социального медицинского страхования отчитался о ходе оплаты медицинских услуг за июль–август текущего года, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, на оказание помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в 2025 году заключены договоры с поставщиками на сумму 2,5 трлн тенге.
На сегодняшний день выплачено около 1,6 трлн тенге — это 55% годового плана. Из них:
- 739,6 млрд тенге — услуги в рамках ГОБМП (без лекарственного обеспечения);
- 597,9 млрд тенге — услуги в рамках ОСМС (без лекарственного обеспечения).
Кроме того, по лоту "Амбулаторное лекарственное обеспечение" выделено 263 млрд тенге. По договору с ТОО "СК-Фармация" уже выплачен аванс в 52,6 млрд тенге, исполнение составило 125,1 млрд.
"На 4 сентября произведена оплата по 1897 медицинским организациям из 1905. При этом период июнь закрыт на 99,6%. Также ведется работа по закрытию июля", – сообщила заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова.
В Фонде отметили, что расчеты с медорганизациями полностью проходят через платежную систему "Сактандыру". Однако скорость оплаты напрямую зависит от поступления средств из Минфина.
