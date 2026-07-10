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FT предупредила о риске мирового кризиса из-за дефицита дизеля

10 Июля 2026, 03:24
АВТОР
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Amarjeet Kumar Singh/Anadolu/picture alliance 10 Июля 2026, 03:24
10 Июля 2026, 03:24
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Фото: Amarjeet Kumar Singh/Anadolu/picture alliance

Мировой рынок может столкнуться с новым топливным кризисом из-за нехватки дизельного топлива. Об этом пишет Financial Times, связывая ситуацию с запретом России на экспорт дизеля и последствиями обострения конфликта с Ираном. По данным издания, ограничения на российский экспорт совпали с сокращением поставок нефтепродуктов через Персидский залив на фоне угроз безопасности в Ормузском проливе.

Это уже привело к резкому росту оптовых цен в Европе: премия европейских фьючерсов на дизель достигла рекордных 60,7 доллара за баррель. Эксперты предупреждают, что дефицит может привести к росту цен на топливо для автомобилистов и фермеров, а также осложнить борьбу с инфляцией. Наибольшие риски, по оценкам аналитиков, грозят странам Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

На этом фоне в самой России продолжаются проблемы с топливом. По данным российских СМИ, ограничения на продажу бензина и дизеля уже действуют почти в 60 регионах страны.

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