На казахстанско-китайской границе в пункте пропуска "Нур Жолы" наблюдается временное скопление грузового транспорта, следующего в направлении Китая, передает BAQ.KZ. Как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, основная причина — отсутствие у перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы. Эти документы обмениваются между транспортными ведомствами двух стран.

Казахстанская сторона уже проводит переговоры с китайскими коллегами для получения дополнительной партии разрешений. Временно увеличено число машин, принимаемых китайской стороной, а также ускорены процедуры таможенного оформления. Чтобы снизить потери перевозчиков, КГД совместно с АО "ИУЦ" продлил срок действия активных бронирований в электронной очереди CarGoRuqsat на 72 часа.

Это позволит сохранить внесённые взносы и упростит движение после возобновления выдачи разрешений. Ведомство просит водителей временно воздержаться от поездок к границе до поступления новой партии бланков и заверяет, что ситуация находится под контролем.