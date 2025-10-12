Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев в ночь на 12 октября вылетит в столицу Катара - Доху, где пройдет дополнительное медицинское обследование, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazfootball.kz.

Как сообщили в пресс-службе клуба, решение о направлении спортсмена принято по рекомендации медицинского штаба. Обследование необходимо для уточнения диагноза и определения дальнейшего плана восстановления.

Процедуры будут проведены в одной из ведущих клиник Катара. После получения результатов врачи и руководство клуба примут решение о сроках возвращения игрока на поле.