Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре
Спортсмен отправится в Доху для уточнения диагноза и оценки состояния здоровья.
Сегодня, 07:19
Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев в ночь на 12 октября вылетит в столицу Катара - Доху, где пройдет дополнительное медицинское обследование, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazfootball.kz.
Как сообщили в пресс-службе клуба, решение о направлении спортсмена принято по рекомендации медицинского штаба. Обследование необходимо для уточнения диагноза и определения дальнейшего плана восстановления.
Процедуры будут проведены в одной из ведущих клиник Катара. После получения результатов врачи и руководство клуба примут решение о сроках возвращения игрока на поле.
