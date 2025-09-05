Нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Неймар неожиданно оказался упомянут в завещании бразильского предпринимателя, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Согласно документу, подписанному и нотариально заверенному в Порту-Алегри 12 июня 2023 года, футболист указан единственным наследником имущества бизнесмена. Имя предпринимателя не разглашается.

В завещании он отметил, что не имел с Неймаром ни личных, ни деловых связей, однако испытывал к игроку особую симпатию и поддерживал его в периоды критики и проблем со здоровьем.

"Я люблю Неймара и очень привязан к нему", - объяснил своё решение автор завещания.

По словам 31-летнего мужчины, на него также произвели впечатление тёплые отношения футболиста с его отцом.

При этом представители Неймара заявили, что пока не получали никаких официальных документов, подтверждающих факт наследства. По информации источников, близких к бизнесмену, в имущество входят недвижимость, акции и инвестиции. Сумма не уточняется, но она вряд ли сопоставима с состоянием самого Неймара, оцениваемым более чем в 1 млрд долларов.