Бразильский форвард Неймар, переживший длительный период восстановления после травмы, вновь вышел на поле, отметив свое возвращение в составе клуба "Сантос", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Звезда сборной Бразилии появилась на поле на 68-й минуте матча чемпионата страны против "Форталезы", завершившегося со счетом 1:1. Это стало первым появлением Неймара после повреждения, полученного 14 сентября, из-за которого он пропустил несколько недель соревнований.

В текущем сезоне 33-летний нападающий, ранее выступавший за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен", забил три гола в чемпионате Бразилии.

Возвращение Неймара стало важным событием для болельщиков и самого клуба. "Сантос", борющийся за сохранение места в высшем дивизионе, сейчас занимает 16-ю строчку в таблице бразильской Серии А.

Фанаты команды встретили выход Неймара бурными аплодисментами, а сам футболист после матча отметил, что рад снова чувствовать атмосферу игры и готов помочь команде в решающей части сезона.