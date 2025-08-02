Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин официально сообщил о своем уходе из клуба этим летом. В интервью, которое он дал на пресс-конференции в Сеуле перед матчем с "Ньюкаслом", передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Корейский футболист рассказал, что пришло время для новых вызовов.

"Мне нужно изменить обстановку, попробовать что-то новое. 10 лет - это долгий срок. Я пришел в Лондон совсем молодым парнем, а покидаю клуб уже взрослым и гордым мужчиной", - отметил он.

Сон Хын Мин стал игроком "Тоттенхэма" в 2015 году, перейдя из немецкого "Байера" за 30 миллионов евро. В составе лондонского клуба корейский футболист провел 454 матча, забив 173 гола и отдав 101 результативную передачу. Эти показатели вывели его на пятое место в истории клуба по числу сыгранных встреч.

В сезоне 2024/25 Сон Хын Мин стал обладателем своего первого трофея с "Тоттенхэмом", выиграв Лигу Европы.

К слову, Сон Хын Мин отказался от перехода в "Лос-Анджелес".