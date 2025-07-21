В Шымкенте суд признал гражданина Камеруна виновным в хранении и сбыте наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. По данным издания, речь идёт о 33-летнем футболисте Мбала Бомба Роджере, у которого в марте изъяли полтора килограмма синтетических веществ. Следствие установило: "синтетику" спортсмен распространял через Telegram-каналы. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Сам обвиняемый с решением суда не согласен. В последнем слове он утверждал, что приехал в Казахстан исключительно ради футбольной карьеры:

Я футболист, все чем я занимался — это футбол. Даже когда я играл в футбол, нас каждый матч проверяли, есть ли что-то в крови. Я не плохой человек, я просто не знаю точно, как это получилось, — сказал он в суде.

Мужчина также признал, что находился на территории Казахстана с просроченной визой.