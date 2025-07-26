  • 26 Июля, 17:58

Футболисты "Реала" получат по 280 тыс. евро за участие на клубном чемпионате мира

Сегодня, 16:34
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
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Фото: Pixabay.com

Каждый игрок мадридского "Реала" получит 280 тыс. евро за выступление на клубном чемпионате мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным издания Marca, футболистам испанского гранда выплатят 50 тыс. евро за участие на групповом этапе соревнования, 80 тыс. евро — за выход команды в плей-офф турнира, 150 тыс. евро — за выступление в полуфинале.

При этом "Реал" на клубном чемпионате мира в полуфинале проиграл французскому "ПСЖ".

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