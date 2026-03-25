Футболисты национальной сборной Намибии, прибывшие в Казахстан на турнир FIFA Series, впервые в жизни увидели снег. Для многих игроков команды зимняя погода Астаны стала настоящим открытием, передает BAQ.KZ.

Как рассказал физиотерапевт сборной Намибии Гаррен Смит, команда добиралась до Казахстана около 17 часов, после чего решила выйти на небольшую прогулку перед тренировкой.

По его словам, многие игроки впервые столкнулись со снегом и холодной погодой.

«Сегодня у нас тренировка только вечером, но мы не хотели весь день проводить в отеле, поэтому вывели ребят на улицу — немного пройтись, разогнать кровь и привыкнуть к погоде», — отметил Смит.

Он также подчеркнул, что игроки быстро адаптируются к новым условиям.

«Человек такое существо, что быстро адаптируется ко всему. Да и мы — Смелые воины. Что бы ни случилось, мы со всем справимся», — добавил представитель команды.

Матч между сборными Казахстана и Намибии пройдет 25 марта в 17:00 в рамках турнира FIFA Series. Для африканской команды эта игра станет первой в новом международном формате товарищеских матчей между сборными из разных конфедераций. Позже обе команды также сыграют со сборной Коморских островов.

В рейтинге ФИФА соперники находятся недалеко друг от друга: Казахстан занимает 114-е место, а Намибия — 118-е.