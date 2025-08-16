В матче 7 тура между командами "Токболат – Байдалы" на 17-й минуте игра была остановлена из-за нападения игроков команды "Байдалы" на официального лица лиги, передает BAQ.KZ.

ОЮЛ "ассоциация "Федерация Футбола города Шымкент" опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором говорится, что в настоящее время проводится внутреннее разбирательство с участием правоохранительных органов.

"Команда "Байдалы" исключена из состава участников Первенства города Шымкент среди любительских команд. Все игроки, принимавшие участие в этом матче, временно отстранены от всех соревнований под эгидой КФФ и Федерации футбола города Шымкент", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация будет предоставлена после завершения расследования.

Судья Абдумуминов Давлатбек находится под наблюдением врачей. На данный момент его здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.