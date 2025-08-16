Футбольная команда "Байдалы" исключена из участников Первенства города Шымкент
Игроки футбольной команды "Байдалы" напали на судью во время матча.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В матче 7 тура между командами "Токболат – Байдалы" на 17-й минуте игра была остановлена из-за нападения игроков команды "Байдалы" на официального лица лиги, передает BAQ.KZ.
ОЮЛ "ассоциация "Федерация Футбола города Шымкент" опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором говорится, что в настоящее время проводится внутреннее разбирательство с участием правоохранительных органов.
"Команда "Байдалы" исключена из состава участников Первенства города Шымкент среди любительских команд. Все игроки, принимавшие участие в этом матче, временно отстранены от всех соревнований под эгидой КФФ и Федерации футбола города Шымкент", - говорится в сообщении.
Дополнительная информация будет предоставлена после завершения расследования.
Судья Абдумуминов Давлатбек находится под наблюдением врачей. На данный момент его здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.
Самое читаемое
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Усть-Каменогорск задыхается: экологи разоблачают "бумажное" улучшение экологии
- Зарплаты до 900 тысяч тенге: ТОП востребованных профессий в промышленности Казахстана
- Вынес мусор и пропал: в Алматы третью неделю ищут 16-летнего подростка
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин