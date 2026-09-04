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Футбольное поле и воркаут-зона: в Балхаше открыли спортплощадку для школьников

4 Сентября 2026, 18:57
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Акимат Карагандинской области 4 Сентября 2026, 18:57
4 Сентября 2026, 18:57
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Фото: Акимат Карагандинской области

В Балхаше две школы объединили в одну, и детей в ней стало 497. Спортивной базы на такое количество не хватало, поэтому в микрорайоне Конырат построили новую площадку для учеников школы № 25 имени Ыбырая Алтынсарина, передает BAQ.KZ.

Получилось сразу три зоны. Футбольное поле с разметкой и воротами, воркаут-зона с уличными тренажерами и беговые дорожки.

Покрытие уложили современное и безопасное, так что площадка подходит и для обычных уроков физкультуры, и для тренировок, и для соревнований.

Проект профинансировали ТОО «Сары Казна» и ТОО «Медная компания Коунрад» через фонд «Коунрад».

Спортивная площадка у школы - наш вклад в здоровье и будущее детей. Хотим, чтобы у ребят было больше возможностей заниматься спортом и проводить время активно, - отметил член правления фонда «Коунрад» Раулан Козгамбаев.

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