Футбольное поле и воркаут-зона: в Балхаше открыли спортплощадку для школьников

В Балхаше две школы объединили в одну, и детей в ней стало 497. Спортивной базы на такое количество не хватало, поэтому в микрорайоне Конырат построили новую площадку для учеников школы № 25 имени Ыбырая Алтынсарина, передает BAQ.KZ.

Получилось сразу три зоны. Футбольное поле с разметкой и воротами, воркаут-зона с уличными тренажерами и беговые дорожки.

Покрытие уложили современное и безопасное, так что площадка подходит и для обычных уроков физкультуры, и для тренировок, и для соревнований.

Проект профинансировали ТОО «Сары Казна» и ТОО «Медная компания Коунрад» через фонд «Коунрад».