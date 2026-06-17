Футбольного арбитра арестовали на 5 суток в Семее
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Футбольный арбитр Арман Исмуратов получил 5 суток административного ареста за инцидент, произошедший во время матча в Семее.
Как установил суд, инцидент произошёл 14 июня 2026 года на стадионе "Спартак" во время игры между клубами "Елимай" и "Ордабасы".
По материалам дела, во время конфликта между Исмуратовым и другим участником ситуации на стадионе арбитр, находясь в общественном месте и в присутствии зрителей, допустил нецензурные выражения, а также демонстрировал непристойные жесты.
Суд отметил, что произошедшее зафиксировано сразу несколькими доказательствами: видеозаписями, показаниями свидетелей и потерпевшего, а также материалами полиции.
В ходе заседания были выслушаны объяснения сторон, после чего суд пришёл к выводу о наличии в действиях Армана Исмуратова состава мелкого хулиганства.
Отягчающих или смягчающих обстоятельств установлено не было. Однако суд учёл, что в течение последнего года арбитр уже привлекался к административной ответственности, но должных выводов не сделал.
С учётом характера нарушения и общественного резонанса суд назначил наказание – 5 суток административного ареста.
Решение суда не вступило в законную силу.
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