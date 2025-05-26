В Астане возле "Астана-Арена" произошла массовая драка с участием футбольных фанатов. Одному из участников суд назначил 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство, передает BAQ.KZ.

Как утверждал нарушитель, конфликт начался после провокации со стороны группы людей в масках, предположительно фанатов футбольного клуба.

Видеозапись с места происшествия зафиксировала момент драки и подтвердила участие жителя столицы в нарушении общественного порядка.

На суде мужчина признал вину и раскаялся, пояснив, что не был инициатором конфликта, но не смог удержаться от участия в потасовке. Тем не менее, с учётом характера деяния и его негативного влияния на общественный порядок, суд назначил ему 10 суток административного ареста по статье 434 части 1 КоАП РК.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.