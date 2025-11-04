Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория на заседании Правительства сообщил о работе федерации по приватизации футбольных клубов, передает BAQ.KZ.

По его словам, 30 октября 2025 года ФК "Кайсар" официально перешёл в частную собственность и был передан в управление главе компании TAU Group LTD Имангали Козбакову.

"Акиматом города выделен земельный участок под строительство футбольной академии. Объём инвестиций в академию составит 12 миллиардов тенге", - сказал Лория.

До 15 ноября 2025 года завершается процесс передачи прав собственности новым инвесторам ФК "Кызыл-Жар".

Также Давид Лория сообщил о результатах приватизации ФК "Женис".

"В отношении футбольного клуба "Женис" акиматом столицы определён земельный участок под строительство современной футбольной академии. Параллельно ведутся юридические процедуры по передаче инвестору. Завершение процесса планируется до 15 ноября 2025 года. Общий объём инвестиций в футбольную академию составляет порядка 16 миллиардов тенге",- сказал Лория.

По футбольному клубу "Шахтёр" процесс приватизации планируется завершить до конца ноября. Общий объём инвестиций составит 18 миллиардов тенге.

В целом совокупный объём привлечённых инвестиций превышает 45 миллиардов тенге.