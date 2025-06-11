Сборная Казахстана по футболу провела матч против Северной Македонии в квалификации чемпионата мира 2026. Напомним, в домашней игре казахстанская команда уступила со счетом 0:1. Каким выдался дебют Али Алиева на "Астане Арене" в качестве наставника сборной, и какие выводы можно сделать после игры, читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Футбол не обманешь"

Спортивный комментатор Эльдар Аманбаев признался, что остался доволен игрой, несмотря на результат. По его словам, болельщики получили именно те эмоции, за которыми пришли на стадион.

"Забей мы свои моменты в первом тайме, назначь пенальти судья, игра бы по-другому пошла. Но результат 0-1. Мы получаем то, что получаем. Македонцы реализовали свой один момент", - говорит комментатор.

Он также положительно отмечает появление в составе новых молодых футболистов, которые постепенно становятся частью основы. Среди них — Сатпаев, Кенжебек, Самородов и Чесноков.

"У нас сейчас в атаке отличная конкуренция. Скоро добавятся и другие ребята. Нужно, наверное, добавлять новые имена после этого поражения", - говорит эксперт.

По его мнению, сборной стоит продолжать делать ставку на молодых игроков, чтобы к следующему циклу Лиги наций команда подошла сыгранной и конкурентоспособной.

При этом комментатор подчеркивает, что результаты сборной — это показатель развития футбола в стране. А над этим в Казахстане есть над чем работать.

"Футбол не обманешь. В стране до сих пор слабая инфраструктура, и с этим нужно что-то делать. Это вопрос системной работы", - говорит комментатор.

Впереди у сборной Казахстана встречи с гораздо более серьёзными соперниками — Уэльсом и Бельгией.

"Какой бы результат не был я всегда будут поддерживать сборную. Да, в дальнейшим в группе могут неудачи, так как играем с Уэльсом и Бельгией.

Но молодежь сыграла достойно.

Не хватило немного опыта и удачи — а в целом игра была хорошей. Я получил свою долю эмоций. Для меня, как для болельщика, это главное. Спасибо сборной. Моя оценка — 9 из 10. Чтобы было 10, не хватило одного гола", - говорит Эльдар Аманбаев.

"С организацией достаточно вопросов"

Спортивный комментатор Дидар Кадыров отмечает, что Северная Македония равная команда Казахстану, однако соперник чуть выше в исполнении.

Комментируя счет, комментатор добавляет, что в этом моменте была невынужденная ошибка.

"Последовала странная передача на Алипа. Обработать такой мяч он не сумел. Македонцы быстро обложили нашу штрафную площадь, а мы не сумели перестроиться. Дальше последовал удар влет в дальний угол и гол. Нападающий исполнил идеально"

По его мнению, сборная Казахстана была очень мотивирована в игре против Северной Македонии. И, может быть, по этой причине действия игроков были сумбурными.

"С организацией игры по-прежнему достаточно вопросов. Понятно, что Али Алиев пока не так долго работает со сборной. Возможно, это сказывается. Очевидно, что ему ещё нужно время. Результат неудовлетворительный", - говорит Дидар Кадыров.

Спортивный комментатор отмечает появление в игре Дастана Сатпаева. По его мнению, он достойно показал себя в этом матче. В целом, Дидар Кадыров обращает внимание на то, что в сборную нужно больше привлекать молодых и перспективных игроков.

"Я надеюсь, что это станет трендом — доверием к молодым игрокам. Потому что, откровенно говоря, связка Исламбека Куата, Асхата Тагыбергена — не с точки зрения качества, а с точки зрения возраста — это проблема. Вместе им почти 70 лет. Это не совсем то направление, в котором мы должны двигаться", - говорит комментатор.

Уход Тагыбергена

После завершения матча капитан команды Асхат Тагыберген сообщил о завершении своей карьеры в национальной команде. По словам Эльдара Аманбаева, Тагыберген должен был завершить карьеру в конце года в товарищеском матче против Узбекистана, который пройдет в Шымкенте.

"Но, видимо, после матча с Северной Македонией Асхат, наверное, понял, что это тот самый момент, когда нужно прощаться со сборной. В принципе, конечно, это очень большая потеря. Поэтому хотелось бы, чтобы этот цикл Асхат завершил до конца. Но это его решение, которое мы должны уважать. При упоминании о нем вспоминается только позитивные моменты. Он неоднократно спасал команду, показывал настоящий дух, поэтому очень жаль, что Асхат уходит", - говорит комментатор.

На вопрос о том, кто может занять место Тагыбергена, комментатор отмечает полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова. По его мнению, Адилет успешно показал себя в сборной. В прошлом сезоне он получил травму.

"В этом году тренерский штаб алматинского клуба не часто его выпускает. Хотелось бы, что он вернулся на пик своей формы и мог вести сборную за собой. Нам нужно внедрять в эту ответственную зону молодых футболистов, чтобы в следующие пять лет мы насчет этой позиции не переживали. Поэтому в первую очередь я вспоминаю про Адилета Садыбекова", - говорит комментатор.

Дидар Кадыров также отмечает большую роль Асхата Тагыбергена в сборной.

"К нему, как к игроку, претензий быть не может вообще. Он сделал максимум. Он подарил нам сказку. В прошлом отборе сборная была в шаге от выхода на Евро. Без Асхата Тагыбергена, без его капитанства и лидерских качеств это было бы невозможно. Хочется верить, что у него появятся последователи, наследники в сборной. Такие игроки нам нужны. Это, пожалуй, единственный момент, который одновременно и расстроил, и порадовал в матче. Больше, честно признаться, выделить особо нечего".

Следующий матч сборная Казахстана в рамках квалификации чемпионата мира 2026 проведет 4 сентября проведет против сборной Уэльса. Игра состоится на "Астане Арене".

7 сентября на выезде пройдет матч против Бельгии. 10 октября Казахстан примет Лихтенштейн. 13 октября сборная Казахстана на выезде сыграет против Северной Македонии. 15 ноября Казахстан примет Бельгию.