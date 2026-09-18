Футбольные ворота, батуты и шведские стенки проверят по новым правилам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане утвердили новые требования безопасности для спортивного и гимнастического оборудования. Они будут действовать на всех этапах, от проектирования и производства до установки, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации, передает BAQ.KZ.
Новые технические регламенты распространяются на оборудование, которым пользуются в спортшколах, секциях и на других спортивных объектах.
В перечень вошли футбольные, мини-футбольные, гандбольные и хоккейные ворота. Требования коснутся и гимнастического оборудования, включая батуты, брусья, бревна, перекладины, маты, кольца, канаты, шведские стенки и другие конструкции.
В министерстве пояснили, что правила должны снизить риски при эксплуатации оборудования и повысить требования к его качеству, установке и обслуживанию.
Особое внимание уделяется объектам, где занимаются дети и подростки.
«Безопасность одна из ключевых составляющих развития массового и профессионального спорта. Особенно важно обеспечить ее там, где регулярно занимаются дети и подростки, в спортивных школах, секциях и на объектах физической культуры», - сказал заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Сергазин.
По его словам, новые регламенты должны сделать требования к спортивному оборудованию понятными на всех этапах его использования.
Документы утверждены Министерством туризма и спорта. Их согласовали с заинтересованными госорганами и общественными организациями, в том числе с Министерством торговли и интеграции и Министерством национальной экономики.
Самое читаемое
- Президент Словакии лично поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
- Асфальт сняли руками: качество ремонта дорог проверили в Степногорске
- Казахстанка потеряла зрение после пластической операции
- Улов на 264 кг закончился встречей с полицией в Туркестанской области
- 58 человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе в Казани