Футбольные ворота, батуты и шведские стенки проверят по новым правилам

В Казахстане утвердили новые требования безопасности для спортивного и гимнастического оборудования. Они будут действовать на всех этапах, от проектирования и производства до установки, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации, передает BAQ.KZ.

Новые технические регламенты распространяются на оборудование, которым пользуются в спортшколах, секциях и на других спортивных объектах.

В перечень вошли футбольные, мини-футбольные, гандбольные и хоккейные ворота. Требования коснутся и гимнастического оборудования, включая батуты, брусья, бревна, перекладины, маты, кольца, канаты, шведские стенки и другие конструкции.

В министерстве пояснили, что правила должны снизить риски при эксплуатации оборудования и повысить требования к его качеству, установке и обслуживанию.

Особое внимание уделяется объектам, где занимаются дети и подростки.

«Безопасность одна из ключевых составляющих развития массового и профессионального спорта. Особенно важно обеспечить ее там, где регулярно занимаются дети и подростки, в спортивных школах, секциях и на объектах физической культуры», - сказал заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Сергазин.

По его словам, новые регламенты должны сделать требования к спортивному оборудованию понятными на всех этапах его использования.

Документы утверждены Министерством туризма и спорта. Их согласовали с заинтересованными госорганами и общественными организациями, в том числе с Министерством торговли и интеграции и Министерством национальной экономики.