  • 1 Августа, 15:36

Футбольные ворота упали на ребенка в Павлодарской области

Мальчика госпитализировали.

Сегодня, 14:58
АВТОР
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unsplash Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: unsplash

Несчастный случай произошёл днём 31 июля в селе Жертумсык Павлодарского района. На спортивной площадке на пятилетнего ребёнка упали футбольные ворота. Мальчика срочно госпитализировали в областную детскую больницу, передает BAQ.KZ.

По информации Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, вызов поступил в 15:08. Прибывшая бригада зафиксировала у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавший — ребёнок 2020 года рождения — был немедленно доставлен в больницу Павлодара.

"Госпитализирован в травматологическое отделение. На данный момент состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия", — сообщили в областной детской больнице.

Подробности происшествия выясняются. Родителям и учреждениям напоминают о важности соблюдения мер безопасности на детских и спортивных площадках.

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