Несчастный случай произошёл днём 31 июля в селе Жертумсык Павлодарского района. На спортивной площадке на пятилетнего ребёнка упали футбольные ворота. Мальчика срочно госпитализировали в областную детскую больницу, передает BAQ.KZ.

По информации Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, вызов поступил в 15:08. Прибывшая бригада зафиксировала у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавший — ребёнок 2020 года рождения — был немедленно доставлен в больницу Павлодара.

"Госпитализирован в травматологическое отделение. На данный момент состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия", — сообщили в областной детской больнице.

Подробности происшествия выясняются. Родителям и учреждениям напоминают о важности соблюдения мер безопасности на детских и спортивных площадках.