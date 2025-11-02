  • 2 Ноября, 08:48

Футбольный клуб "Актобе" перейдет в частную собственность

Сегодня, 07:21
ФК "Актобе" Сегодня, 07:21
Фото: ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" до конца года перейдёт в частную собственность, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон". Новость об этом сообщил изданию аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

По словам главы региона, переговоры о приватизации футбольных клубов уже ведутся, и вопрос находится на стадии согласования. После завершения процесса в структуре "Актобе" ожидаются изменения, направленные на развитие команды — потребуется серьёзное финансирование и системная работа.

Шахаров отметил, что в регионе большое внимание уделяется развитию футбола и подготовке спортсменов высокого уровня.

Главой государства поручено создать новую футбольную академию. Если мы хотим готовить спортсменов высокого уровня, необходимо создать для них соответствующие условия. В прошлом году мы уже открыли собственную академию. Наша цель — развивать местные клубы, массовый спорт и воспитывать игроков для национальной сборной, — подчеркнул аким.

