Футбольный клуб "Актобе" перейдет в частную собственность
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Футбольный клуб "Актобе" до конца года перейдёт в частную собственность, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон". Новость об этом сообщил изданию аким Актюбинской области Асхат Шахаров.
По словам главы региона, переговоры о приватизации футбольных клубов уже ведутся, и вопрос находится на стадии согласования. После завершения процесса в структуре "Актобе" ожидаются изменения, направленные на развитие команды — потребуется серьёзное финансирование и системная работа.
Шахаров отметил, что в регионе большое внимание уделяется развитию футбола и подготовке спортсменов высокого уровня.
Главой государства поручено создать новую футбольную академию. Если мы хотим готовить спортсменов высокого уровня, необходимо создать для них соответствующие условия. В прошлом году мы уже открыли собственную академию. Наша цель — развивать местные клубы, массовый спорт и воспитывать игроков для национальной сборной, — подчеркнул аким.
Самое читаемое
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- Налоговая получит доступ к счетам казахстанцев: чего ждать и есть ли повод для тревоги
- Иностранные студенты выбирают образование в Казахстане
- Принца Эндрю лишили всех титулов и исключили из списка пэров