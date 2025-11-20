Футбольный клуб "Алтай" могут передать в частные руки. Возможность коммерциализации рассматривается областными властями с учётом опыта других клубов, сообщил аким ВКО Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Впервые за 13 лет футбольный клуб Усть-Каменогорска вышел в Премьер-лигу. Ранее футбольный клуб получал до 1 млрд тенге в год из бюджета.

"Вопрос передачи клуба в частные руки рассматривается всесторонне, с учётом опыта других футбольных команд. Есть разные варианты. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении", – сообщил Сактаганов.

По словам акима, в регионе есть крупные промышленные предприятия, готовые оказать спонсорскую поддержку клубу. На уточняющий вопрос о возможных предложениях со стороны инвесторов он ответил: