Футбольный клуб "Ордабасы" принял решение относительно будущего главного тренера Андрея Мартина. После неудачного сезона, в котором команда проиграла финал Кубка Казахстана "Тоболу" и занимает лишь восьмое место в чемпионате, руководство клуба решило не продлевать сотрудничество с молдавским специалистом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Ожидается, что два оставшихся матча текущего сезона станут для Мартина последними во главе шымкентской команды. По окончании кампании-2025 он покинет клуб, который уже начал поиск нового наставника.

Ранее сообщалось, что при досрочном расторжении контракта "Ордабасы" должен был выплатить тренеру зарплату до конца срока соглашения, однако Мартин дал слово не требовать неустойку.