Карагандинский футбольный клуб "Шахтёр" перешёл в частную собственность. Команду приобрела компания из группы Freedom Holding Corp., принадлежащая предпринимателю Тимуру Турлову. Сделка состоялась на аукционе, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В акимате отметили, что приватизация проводится в рамках поручений Главы государства по развитию массового спорта и коммерциализации футбола.

"Процедура приватизации проходит строго в соответствии с требованиями законодательства. Переход клуба в частный сектор открывает возможности для его устойчивого развития и модернизации", – сообщили в областной администрации.

Как уточнили в акимате, после сделки в регионе начинается новый этап трансформации футбольной инфраструктуры.

"Совместно с Тимуром Турловым мы запускаем в области новую футбольную экосистему. На реализацию проектов выделено 18,5 млрд тенге. Из них 12 млрд будут направлены на строительство современной футбольной академии, ещё 6,5 млрд – на развитие детско-юношеского и массового футбола", – говорится в сообщении.

При поддержке президента Карагандинской областной ассоциации футбола (QOFA) Тимура Турлова уже стартовал ряд крупных направлений. В их числе школьный проект ALGA!, который до 2029 года охватит более 40 тыс. учеников и 3600 студентов более чем в 100 учебных заведениях региона, детско-юношеская лига Freedom BFL, строительство футбольной академии "Шахтёр" и комплексная стратегия развития футбола области.

В акимате подчеркнули, что будущая академия станет ключевым объектом развития массового и профессионального футбола.

"Академия разместится на участке почти 10 гектаров и станет центром подготовки молодых футболистов. Проектом предусмотрены крытый манеж, полноразмерное поле, административно-бытовой комплекс, медицинский центр, бассейн, столовая, сауна и общежитие для воспитанников. Все объекты будут соединены тёплыми переходами", – сообщили в областной администрации.

Завершение основных строительно-монтажных работ запланировано на 2027 год. По информации акимата, особое внимание уделено подготовке тренерских кадров. Для них предусмотрены программы повышения квалификации, международные стажировки и обучение для получения лицензий UEFA.