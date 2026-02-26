Футбольный клуб «Туран» выставлен на торги в Туркестанской области
Управление финансов и государственных активов Туркестанской области объявило о продаже футбольного клуба «Туран», передает BAQ.KZ.
Стартовая цена составляет 1 054 000 тенге, гарантийный взнос – 158 100 тенге.
Покупатель будет обязан в течение 10 лет:
- создать юношескую академию по футболу;
- сохранить профиль клуба и численность штата (сейчас – 14 человек);
- вложить инвестиции в развитие команды;
- подготовить женскую футбольную команду;
- обеспечить наличие материально-технической базы, включая договоры с местными крупными стадионами;
- с 2027 года постоянно участвовать в Премьер-лиге Казахстана;
- не передавать клуб в доверительное управление и не отчуждать.
Кандидат на покупку должен иметь не менее пяти лет опыта работы в спортивной сфере.
Продажа клуба направлена на привлечение инвестиций, развитие спортивной инфраструктуры региона и укрепление положения Туркестанской области в казахстанском футболе.
