  Футбольный клуб «Туран» выставлен на торги в Туркестанской области

Футбольный клуб «Туран» выставлен на торги в Туркестанской области

Сегодня 2026, 15:01
АВТОР
Фото: freepik.com

Управление финансов и государственных активов Туркестанской области объявило о продаже футбольного клуба «Туран», передает BAQ.KZ.

Стартовая цена составляет 1 054 000 тенге, гарантийный взнос – 158 100 тенге. 

Покупатель будет обязан в течение 10 лет:

  • создать юношескую академию по футболу;
  • сохранить профиль клуба и численность штата (сейчас – 14 человек);
  • вложить инвестиции в развитие команды;
  • подготовить женскую футбольную команду;
  • обеспечить наличие материально-технической базы, включая договоры с местными крупными стадионами;
  • с 2027 года постоянно участвовать в Премьер-лиге Казахстана;
  • не передавать клуб в доверительное управление и не отчуждать.

Кандидат на покупку должен иметь не менее пяти лет опыта работы в спортивной сфере.

Продажа клуба направлена на привлечение инвестиций, развитие спортивной инфраструктуры региона и укрепление положения Туркестанской области в казахстанском футболе.

