Управление финансов и государственных активов Туркестанской области объявило о продаже футбольного клуба «Туран», передает BAQ.KZ.

Стартовая цена составляет 1 054 000 тенге, гарантийный взнос – 158 100 тенге.

Покупатель будет обязан в течение 10 лет:

создать юношескую академию по футболу;

сохранить профиль клуба и численность штата (сейчас – 14 человек);

вложить инвестиции в развитие команды;

подготовить женскую футбольную команду;

обеспечить наличие материально-технической базы, включая договоры с местными крупными стадионами;

с 2027 года постоянно участвовать в Премьер-лиге Казахстана;

не передавать клуб в доверительное управление и не отчуждать.

Кандидат на покупку должен иметь не менее пяти лет опыта работы в спортивной сфере.

Продажа клуба направлена на привлечение инвестиций, развитие спортивной инфраструктуры региона и укрепление положения Туркестанской области в казахстанском футболе.