Футбольный клуб «Жайык» может сменить владельца

Казахстанскому бизнесмену Турсену Алагузову предложили рассмотреть возможность покупки футбольного клуба Первой лиги «Жайык», передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

По данным инсайдеров, это связано с курсом на коммерциализацию футбольных клубов в стране, который реализуется по поручению Президента.

Уральский клуб хорошо начал сезон: в первых двух турах Первой лиги он одержал две победы и набрал шесть очков. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Западно-Казахстанскую область представлял клуб «Акжайык». В 2024 году у него возникли финансовые проблемы: клуб был включён в список должников и потерял право участвовать в государственных закупках. Из-за сокращения бюджета и долгов клуб не смог продолжать работу.

Отметим, что в начале 2025 года было принято решение закрыть юридические вопросы старого клуба и создать новую команду — «Жайык», которая сейчас выступает в Первой лиге Казахстана.