  • 16 Июля, 20:54
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Футбольный матч перенесут из-за концерта Дженнифер Лопес

Концерт Дженнифер Лопес изменил футбольные планы.

Сегодня, 19:50
АВТОР
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Depositphotos Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
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Фото: Depositphotos

Футбольный клуб "Жеңіс" официально объявил о переносе матча 18-го тура Казахстанской Премьер-лиги против кокшетауского "Окжетпеса", передает BAQ.KZ.

Игра, которая должна была состояться 27 июля в 18:00, пройдет на два дня раньше — 25 июля на стадионе "Астана Арена". Начало матча — в 19:00.

Причина изменения графика - подготовка к грандиозному концерту мировой поп-звезды Дженнифер Лопес, который пройдет на том же стадионе. Организаторы музыкального события запросили дополнительные дни на монтаж сцены и репетиции, что повлияло на спортивный календарь.

Билеты на матч уже скоро поступят в продажу на сайте Ticketon.kz.

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