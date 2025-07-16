Футбольный клуб "Жеңіс" официально объявил о переносе матча 18-го тура Казахстанской Премьер-лиги против кокшетауского "Окжетпеса", передает BAQ.KZ.

Игра, которая должна была состояться 27 июля в 18:00, пройдет на два дня раньше — 25 июля на стадионе "Астана Арена". Начало матча — в 19:00.

Причина изменения графика - подготовка к грандиозному концерту мировой поп-звезды Дженнифер Лопес, который пройдет на том же стадионе. Организаторы музыкального события запросили дополнительные дни на монтаж сцены и репетиции, что повлияло на спортивный календарь.

Билеты на матч уже скоро поступят в продажу на сайте Ticketon.kz.