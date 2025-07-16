Футбольный матч перенесут из-за концерта Дженнифер Лопес
Концерт Дженнифер Лопес изменил футбольные планы.
Сегодня, 19:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
114Фото: Depositphotos
Футбольный клуб "Жеңіс" официально объявил о переносе матча 18-го тура Казахстанской Премьер-лиги против кокшетауского "Окжетпеса", передает BAQ.KZ.
Игра, которая должна была состояться 27 июля в 18:00, пройдет на два дня раньше — 25 июля на стадионе "Астана Арена". Начало матча — в 19:00.
Причина изменения графика - подготовка к грандиозному концерту мировой поп-звезды Дженнифер Лопес, который пройдет на том же стадионе. Организаторы музыкального события запросили дополнительные дни на монтаж сцены и репетиции, что повлияло на спортивный календарь.
Билеты на матч уже скоро поступят в продажу на сайте Ticketon.kz.
Самое читаемое
- Перизат Кайрат пользуется ноутбуком в камере? Ответ КУИС
- Бектенов объяснил, к чему приведёт отмена утилизационного сбора
- Аксакал заявил, что в Карагандинской области нашли могилу Кенесары
- "Я впервые её вижу": Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто
- Казахстанцы будут получать деньги за разоблачение мошенников