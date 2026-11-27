Матч турецкого «Бешикташа» и израильского «Хапоэля» в грузинском Батуми сопровождался массовыми столкновениями болельщиков с полицией. Встречу пятого тура Лиги Европы пришлось остановить на 26-й минуте после беспорядков на трибунах. В Батуми приехали тысячи турецких фанатов. Перед игрой они вышли на улицы с флагами Турции и Палестины.

Во время матча болельщики развернули пропалестинский баннер и скандировали лозунги против Израиля. После этого грузинская полиция вошла в сектор фанатов и применила перцовый газ. По сообщениям СМИ, несколько человек пострадали. Инцидент вызвал дипломатическую реакцию. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи обсудил произошедшее с грузинским коллегой Сулханом Тамазашвили.

Турецкая сторона выразила обеспокоенность применением силы и потребовала обеспечить безопасность болельщиков. В поддержку «Бешикташа» выступили также ведущие турецкие клубы — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор». Матч изначально планировали провести в Турции, однако УЕФА перенесла его в Грузию из соображений безопасности на фоне напряжённых отношений между Турцией и Израилем.

После возобновления игры «Бешикташ» победил со счётом 2:1.