Скопье, обычно спокойный и размеренный, сегодня дышит футболом. В ночь с 13 на 14 октября здесь сборная Северной Македонии принимает Казахстан в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026. Корреспондент BAQ.KZ побывала в македонской столице и увидела, как город постепенно превращается в одну большую фан-зону.

Днём Скопье жило привычной жизнью — туристы гуляли вдоль Вардара, кафе наполняли ароматы кофе и свежей выпечки. Но ближе к вечеру настроение резко изменилось: к стадиону стали стекаться болельщики в красно-жёлтых шарфах, звучали песни, гудели клаксоны, над площадями развевались национальные флаги.

Возле арены имени Тоше Проески открылись временные фан-зоны — с музыкой, фудтраками и барами, украшенными футбольной символикой. Фанаты делятся прогнозами, фотографируются с детьми и поют гимн своей сборной. Атмосфера — как на большом празднике.

Футбол в Северной Македонии — не просто игра. С момента первого выступления национальной сборной в 1993 году команда пережила немало поражений, но сумела завоевать сердца болельщиков. А участие в чемпионате Европы-2021 стало для страны историческим достижением. Сегодня фанаты верят, что новая страница футбольной истории пишется прямо сейчас.

Матч с Казахстаном начнётся в 23:45 по времени Астаны и будет показан в прямом эфире телеканала "Qazaqstan". Перед встречей и.о. главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отметил, что команда готова дать бой лидеру группы.

У нас сильный настрой и желание показать свой футбол. Мы знаем, что легко не будет, но постараемся использовать каждый шанс, — сказал он.

Напомним, в прошлом туре Казахстан разгромил Лихтенштейн со счётом 4:0, а Северная Македония сыграла вничью с Бельгией — 0:0. Сейчас македонцы возглавляют группу J с 12 очками, казахстанцы идут пятыми, имея шесть баллов. Сегодня вечером Скопье живёт ожиданием большого футбольного зрелища — где каждая минута, каждая атака и каждый гол могут изменить не только счёт, но и настроение целого города.