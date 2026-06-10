Европа вступает в новую борьбу за влияние в Центральной Азии - турецкий политолог

С 15 по 17 июня во французском Эвиане пройдет саммит G7 – неформального объединения крупнейших развитых экономик мира. Хотя страны Центральной Азии не входят в состав «Большой семерки», обсуждаемые на встрече вопросы напрямую затрагивают интересы региона. В центре внимания окажутся глобальная торговля, энергетическая безопасность, транспортные коридоры и доступ к критически важным минералам. Корреспондент BAQ.KZ узнала, почему на фоне меняющейся геополитической обстановки Центральная Азия приобретает для Запада все большее стратегическое значение.

Центральная Азия в центре внимания

По мнению доктора, преподавателя кафедры международных отношений Университета Османие имени Коркута Аты (Турция) Эмраха Каи, активизация политики Европейского союза в отношении Центральной Азии связана прежде всего с масштабными изменениями в мировой системе.

«В глобальной системе наблюдается кризис, и одним из регионов, наиболее сильно ощущающих его последствия, является Европа. В этих условиях ЕС стремится расширить свое влияние и укрепить позиции. После начала российско-украинской войны разрыв отношений между Европой и Россией привел к энергетическому кризису. Европа считает, что может наиболее быстро и с наименьшими затратами решить часть своих энергетических проблем через маршрут Кавказ – Каспийское море – Центральная Азия», – отмечает эксперт.

По его словам, именно поэтому Каспийский регион и Центральная Азия сегодня приобретают для Брюсселя стратегическое значение.

«Регион обладает богатыми запасами урана, нефти и газа. Кроме того, здесь находятся значительные ресурсы редкоземельных металлов, которые необходимы для современных технологий и промышленности. Сегодня Европа, как и большая часть мира, зависит от Китая в вопросе поставок таких материалов. Чтобы снизить эту зависимость, ЕС все активнее обращает внимание на Центральную Азию», – говорит Кая.

Новая борьба за влияние

Вопрос усиления присутствия в Центральной Азии связан не только с экономикой, но и с геополитикой. После начала войны в Украине баланс сил в регионе начал меняться.

«После российско-украинской войны влияние России в Центральной Азии заметно сократилось. Возникший вакуум стремятся заполнить Китай, США, Великобритания и другие игроки. Однако Европа считает необходимым проводить здесь собственную активную политику, поскольку усиление любого другого внешнего актора может повлиять на отношения между Центральной Азией и Европой», – считает эксперт.

По его мнению, пока ЕС не способен конкурировать с Китаем на равных, однако в перспективе ситуация может измениться.

«Китай является соседом Центральной Азии и главным торговым партнером региона, тогда как Европа находится значительно дальше. Поэтому сейчас Брюссель скорее пытается создать собственное влияние. Но в среднесрочной перспективе, по мере укрепления отношений между Европой и Центральной Азией, мы можем стать свидетелями новой борьбы за влияние. По сути, на наших глазах формируется новая геополитическая "Большая игра"», – отмечает Кая.

Средний коридор становится стратегическим маршрутом

Одной из важнейших тем для стран G7 остается поиск надежных транспортных маршрутов между Европой и Азией. Особое значение в этой связи приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор.

После введения санкций против России и роста нестабильности на Ближнем Востоке традиционные логистические цепочки столкнулись с серьезными трудностями. В результате государства Запада все активнее рассматривают альтернативные пути доставки товаров.

«Если Европа хочет сохранить доступ к рынкам Центральной Азии и Китая, ей необходим безопасный, короткий и экономически выгодный маршрут. Сегодня именно Средний коридор отвечает этим требованиям. Маршруты через Россию, Иран или другие регионы связаны с санкциями, конфликтами и дополнительными рисками. Напротив, направление через Турцию, Кавказ, Каспийское море и Центральную Азию является более безопасным и предсказуемым», – поясняет эксперт.

По его словам, дополнительным преимуществом становится политическая стабильность государств региона.

«Большинство стран, через которые проходит Средний коридор, сохраняют мирную и стабильную обстановку. Это делает маршрут привлекательным не только для торговли, но и для крупных инвестиций в логистику и инфраструктуру», – отмечает Кая.

Критические минералы становятся ресурсом XXI века

В последние годы особое внимание развитые страны уделяют обеспечению доступа к критически важным минералам. Литий, кобальт, редкоземельные металлы и другие ресурсы необходимы для производства аккумуляторов, электромобилей, электроники и современных систем связи.

По оценкам экспертов, конкуренция за такие ресурсы будет только усиливаться.

«Сегодня недостаточно просто иметь соглашения о поставках сырья. Необходимо обеспечить добычу, переработку и транспортировку этих материалов. Государства крайне осторожно инвестируют в регионы, где сохраняются конфликты и нестабильность. Центральная Азия выгодно отличается безопасностью и предсказуемостью, а наличие Среднего коридора помогает решать логистические вопросы», – говорит Эмрах Кая.

Для Казахстана эта тема особенно актуальна. Республика обладает значительными запасами редкоземельных металлов, урана и других стратегически важных ресурсов, интерес к которым со стороны крупнейших мировых экономик продолжает расти.

Энергетика и продовольственная безопасность

Помимо минералов и логистики, важную роль играют энергетические и продовольственные вопросы.

Европа продолжает искать альтернативные источники поставок нефти и газа после сокращения энергетического сотрудничества с Россией. Центральная Азия рассматривается как один из потенциальных партнеров в обеспечении энергетической безопасности.

Не менее важным фактором становится продовольственная безопасность.

«Центральная Азия располагает плодородными землями и водными ресурсами. Сегодня государства уделяют большое внимание вопросам продовольственной безопасности и выстраивают соответствующие партнерства. Даже объемы производства зерна в Казахстане имеют важное значение для европейских рынков», – подчеркивает эксперт.

Может ли Центральная Азия стать ключевым партнером ЕС?

По мнению турецкого политолога, отношения между Европейским союзом и странами Центральной Азии в ближайшие годы будут только укрепляться.

«Можно ожидать дальнейшего расширения и углубления сотрудничества между Европейским союзом и Центральной Азией. Сегодня отношения строятся на принципе взаимной выгоды. Центральноазиатские государства проводят многовекторную внешнюю политику, что создает благоприятные условия для развития партнерства», – считает Кая.

Эксперт отмечает, что сочетание природных ресурсов региона и финансово-технологических возможностей Евросоюза создает основу для долгосрочного сотрудничества.

«С одной стороны, Центральная Азия обладает значительными ресурсами и экономическим потенциалом. С другой – ЕС располагает финансовыми, технологическими и институциональными возможностями. Все это позволяет говорить о перспективах формирования действительно стратегического партнерства», – говорит он.

Вместе с тем дальнейшее развитие отношений будет зависеть от международной обстановки.

«Важно учитывать влияние глобальной конкуренции, региональных кризисов и возможных геополитических потрясений. Именно эти факторы будут определять скорость и масштабы сближения между ЕС и Центральной Азией в ближайшие годы», – заключил эксперт.

На этом фоне саммит G7 в Эвиане станет не только площадкой для обсуждения проблем крупнейших экономик мира, но и возможностью определить будущие направления взаимодействия с развивающимися странами. Для Центральной Азии это означает дальнейший рост международного внимания, инвестиционного интереса и значения региона в глобальной политике.