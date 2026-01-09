Экс-аким Шымкента Габидолла Абдрахимов получил новую должность в группе компаний "Самрук-Казына". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает BAQ.KZ.

29 декабря 2025 года был назначен заместителем председателя правления по эксплуатации в АО "Samruk-Kazyna Construction".

В пресс-службе уточнили, что Абдрахимов имеет образование в сфере экономики и управления, а также степень магистра государственного управления, полученную по программе "Болашак".

Ранее он занимал руководящие должности в системе госслужбы, работал в Администрации Президента и Правительстве Казахстана, был акимом Шымкента и вице-министром культуры и спорта. Отмечается, что он награждён государственными наградами Республики Казахстан.

При этом в компании подчеркнули: Габидолла Абдрахимов не входит в состав правления АО "Samruk-Kazyna Construction".