Экс-аким Шымкента Габидолла Абдрахимов получил новую должность в группе компаний "Самрук-Казына". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает BAQ.KZ.
29 декабря 2025 года был назначен заместителем председателя правления по эксплуатации в АО "Samruk-Kazyna Construction".
В пресс-службе уточнили, что Абдрахимов имеет образование в сфере экономики и управления, а также степень магистра государственного управления, полученную по программе "Болашак".
Ранее он занимал руководящие должности в системе госслужбы, работал в Администрации Президента и Правительстве Казахстана, был акимом Шымкента и вице-министром культуры и спорта. Отмечается, что он награждён государственными наградами Республики Казахстан.
При этом в компании подчеркнули: Габидолла Абдрахимов не входит в состав правления АО "Samruk-Kazyna Construction".
