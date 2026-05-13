Галия Тынбаева снова на татами: состав сборной Казахстана на турнире в Испании

Сборная Казахстан по дзюдо примет участие в международном турнире серии European Open, который пройдет в Бенидорме, передает BAQ.kz со ссылкой на olympic.kz.

По данным Международная федерация дзюдо, в состав национальной команды вошли 16 спортсменов.

Среди них - победительница Grand Slam в Астане и двукратный призер чемпионата Азии Галия Тынбаева, которая не выступала с 2025 года.

В мужской части сборной заявлены спортсмены в весовых категориях от 60 кг до свыше 100 кг, включая Айдара Каргулова, Мейирбека Байзакова и Мади Едильбаева.

Женскую команду представят дзюдоистки в категориях до 48, 57 и 63 кг, среди которых Зарина Хуснадин, Ботагоз Адильханова и Ханзада Кайратова.

Турнир пройдет 16–17 мая.

Напомним, днем ранее в Астане завершился турнир по дзюдо серии Grand Slam. На престижных соревнованиях, собравших многих сильнейших дзюдоистов мира, сборная Казахстана завоевала восемь медалей, а ряд спортсменов улучшил свои позиции в мировом рейтинге.