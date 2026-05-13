Галия Тынбаева снова на татами: состав сборной Казахстана на турнире в Испании
В состав сборной вошли 16 спортсменов, включая Галию Тынбаеву.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстан по дзюдо примет участие в международном турнире серии European Open, который пройдет в Бенидорме, передает BAQ.kz со ссылкой на olympic.kz.
По данным Международная федерация дзюдо, в состав национальной команды вошли 16 спортсменов.
Среди них - победительница Grand Slam в Астане и двукратный призер чемпионата Азии Галия Тынбаева, которая не выступала с 2025 года.
В мужской части сборной заявлены спортсмены в весовых категориях от 60 кг до свыше 100 кг, включая Айдара Каргулова, Мейирбека Байзакова и Мади Едильбаева.
Женскую команду представят дзюдоистки в категориях до 48, 57 и 63 кг, среди которых Зарина Хуснадин, Ботагоз Адильханова и Ханзада Кайратова.
Турнир пройдет 16–17 мая.
Напомним, днем ранее в Астане завершился турнир по дзюдо серии Grand Slam. На престижных соревнованиях, собравших многих сильнейших дзюдоистов мира, сборная Казахстана завоевала восемь медалей, а ряд спортсменов улучшил свои позиции в мировом рейтинге.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе