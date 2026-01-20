Забастовка профсоюза Verdi парализовала дороги: Гамбург и север Германии встали в многокилометровых пробках

В Германии из-за забастовки профсоюза Verdi возникли серьезные проблемы с движением на автобанах и федеральных трассах. Гамбург и весь север страны парализовали многокилометровые пробки, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

В транспортном центре города сообщили, что перегружены практически все направления. Например, на автобане A1 пробка растянулась примерно на 12 километров, объездные маршруты также оказались заблокированы.

Забастовка охватила около 14 тысяч сотрудников компании Autobahn GmbH и тысячи работников дорожных служб федеральных земель. В Гамбурге акция началась еще накануне вечером: только благодаря специальным соглашениям остались открыты по две полосы движения в каждом направлении, но это не спасло город от утреннего коллапса.

Серьезные сбои фиксируются и в Северном Рейне-Вестфалии, где Verdi объявил забастовку в центральном пункте мониторинга тоннелей в Леверкузене. Хотя акция должна стартовать только днем, уже утром сообщалось о десятках пробок и временных перекрытий.

Профсоюз требует повышения зарплат на 7% (не менее 300 евро в месяц) и аналогичной прибавки для молодых сотрудников.