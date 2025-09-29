Гани Бейсембаева освободили от должности министра просвещения
Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности Министра просвещения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
На этой должности он был с января 2023 года.
В 1989-1995 годы Гани Бейсембаев трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы №14 Талгарского района Алматинской области.
В 1995-1997 годы работал в должности директора средней школы
№12 Илийского района Алматинской области.
С 1997 по 2000 годы являлся ученым секретарем, советником президента Казахской академии образования имени И.Алтынсарина.
В 2000 году руководил Отделом образования города Капшагай Алматинской области.
С 2001 по 2006 годы работал директором ТОО "Международный центр дополнительного образования".
В 2006-2020 годы занимал должность генерального директора Международного центра образования "EDTECN".
В 2020 году назначен директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" Министерства образования и науки Республики Казахстан.
В 2020-2022 годы занимал должность президента Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.
С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки Республики Казахстан.
С августа 2022 года – вице-министр просвещения Республики Казахстан.
Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".
